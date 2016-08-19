Вашингтон, 19 августа, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Американский актер, режиссер и сценарист Джон Туртурро работает над спин-оффом культовой ленты братьев Коэн «Большой Лебовски», вышедшей на экраны в 1998 году, сообщает Birth.Movies.Death.

Цитата из к/ф «Большой Лебовски». реж Джоэл Коэн, Итан Коэн 1998. США, Великобритания

Центральным персонажем фильма станет Иисус Кинтана, которого Туртурро сыграл в оригинальной ленте. В проекте также примут участие Бобби Каннавале, Одри Тоту и Сьюзен Сарандон. Съемочный процесс начался в Нью-Йорке несколько недель назад.

Вполне возможно, что роль Кинтаны вновь исполнит сам Туртурро, ведь ранее он заявлял о желании сделать его героем отдельной истории.

Сюжет новой ленты может повторить «Вальсирующих» Бертрана Блие (1974), где в главной роли снялся Жерар Депардье.