Южно-Сахалинск, 19 августа, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Беспрецедентное событие произошло в рыбодобывающей отрасли Сахалина — островным рыбоводам впервые за много лет разрешили вылов ими же выращенной горбуши. Раньше таких прав они не имели — компании несли огромные затраты на выращивание лосося, но добывать его могли на общих основаниях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном правительстве.

Эдуард Мане. Рыбалка

Трем частным сахалинским рыбоводным заводам впервые за всю историю разрешили добыть ранее выпущенную ими горбушу в режиме промышленного рыболовства. Судьбоносное решение было озвучено на заседании областной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Еще в начале августа сахалинские рыбоводы пожаловались на отсутствие прав на так называемый промысловый возврат полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и помощнику главы государства Игорю Левитину.

Отсутствие прав на промысловый возврат — это ситуация, при которой рыбоводы несут огромные затраты на закладку икры, выращивание мальков, но добывать горбушу могут на общих основаниях, на равных с теми, кто на создание рыбозаводов не тратится. На встрече с федеральными чиновниками сахалинские рыбоводы говорили, что такое положение вещей уничтожает сам смысл развития частного рыбоводства, подрывает экономику предприятий, а иногда даже не дает возможности заложить икру в инкубаторы, обеспечить дальнейшее воспроизводство лосося.

Представители федеральной власти тогда отметили, что предложения сахалинцев должны быть учтены уже в эту путину — необходимо внести изменения в закон об аквакультуре, в Правила рыболовства

На прошедшем заседании комиссии было принято беспрецедентное решение: 3 частных рыбоводных завода получили право вылова «своей» горбуши.

Речь шла о трех базовых реках юга Сахалина — Долинке, Очепухе и Бакуре. С конца прошлой недели эти реки переполнены производителями тихоокеанского лосося.

«Молодь этой горбуши была выпущена заводами год назад. Соответствующий план утвердило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Оно же проконтролировало и его исполнение. Мы точно знали, что большая рыба вернется, год рыбоводы обращались в «СахНИРО» и «Сахалинрыбвод» с просьбами дать рекомендации по изменению Правил рыболовства, для её изъятия в море, но их так и не получили. На заседании комиссии принято знаковое решение, которого на Сахалине не могли добиться многие годы. Сегодня 3 лососевых рыбоводных завода, которые не имеют рыбопромысловых участков, получили право официально, не прячась, выловить промысловый возврат на своих базовых реках. Сделано это будет в счет объемов, выделенных для промышленного рыболовства. Пока это решение половинчатое, его действие распространяется только на так называемый «заморный период». «Брать или не брать» определяется термометром. Фактически его показания, а не наличие рыбы в реке, пока устанавливают возможность изъятия рыбоводной продукции», — сообщил заместитель председателя областного правительства Игорь Быстров.

Решениями сахалинской комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в этом году планируется увеличить объемы морского промысла тихоокеанских лососей и уменьшить роль рыбоучетных заграждений.

Всего с начала путины на Сахалине добыто почти 54 тысячи тонн лосося — около 48 тысяч тонн горбуши, 5 тысяч тонн кеты и свыше тысячи тонн нерки.