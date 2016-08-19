Красноярск, 19 августа, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках проекта «День района» проинспектировал Ленинский район. Инспекционные выезды Акбулатова посвящены решению наиболее актуальных вопросов жизни районов города Красноярска. Инспекция в Ленинский район началась с посещения сквера в районе дома 68 по улице Рейдовая.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с жителями Ленинского района

«Я проживаю здесь более десяти лет. Раньше на этом месте находились развалины старого клуба, а со временем все превратилось в свалку. Поэтому когда начал создаваться сквер, для нас это стало большой радостью», — рассказывает жительница дома 65 по улице Рейдовая Галина Николаевна. Обустройство сквера началось три года назад по инициативе горожан. С июня текущего года в сквере проводятся работы в рамках второй очереди благоустройства. Формируются пешеходные дорожки, газоны. Планируется установить детский городок с песочным покрытием и спортивную площадку.

«У нас много детворы, а хорошей детской площадки в округе нет. Поэтому мы хотим, чтобы здесь был создан уголок и для совсем маленьких деток, и для детей постарше, тем более что рядом находится школа», — обратилась к главе города Людмила Селиванова.

Ознакомившись с предложениями проектировщиков, Эдхам Акбулатов поручил генеральному директору МП «Управление зеленого строительства» Алексею Панову пересмотреть проект сквера с учетом пожеланий горожан. «Сквер граничит с территорией, где раньше располагался аварийный дом. Сейчас дом снесен, поэтому освободившуюся территорию нужно включить в план благоустройства. Тем самым увеличить площадь этого общественного пространства, сделать его еще более функциональным и интересным для горожан всех возрастов. Эскиз третьей очереди благоустройства сквера прошу обсудить с жителями, чтобы выработать компромиссное решение», — сказал Акбулатов.

Следующей точкой инспекции стал дом №3 по улице 2-я Краснофлотская. До конца сентября дворовую территорию этого дома планируется отремонтировать: провести расширение дороги, заменить бордюрный камень. Работы будут проведены за счет средств, сэкономленных в процессе проведенных в этом году торгов по ремонту дворов. Отметим, в этом году в Красноярске будет отремонтировано порядка 140 дворов и межквартальных проездов. Сэкономленные средства позволят выполнить дополнительные объемы.

«Наш двор не ремонтировался с конца 60-х годов. Мы очень рады, что в этом году придомовую территорию наконец-то заасфальтируют. Но дорога — это еще не все. Мы планируем установить ограждение, детскую площадку», — сказала Наталья, член совета многоквартирного дома 3 по улице 2-ая Краснофлотская.

Присутствующий на выездной инспекции депутат Красноярского городского Совета депутатов Владимир Чащин отметил: «Трудно ранжировать, что первостепенно для жителей конкретного дома или микрорайона, а что — второстепенно. Поэтому крайне важно, что красноярцы выходят со своими инициативами и предложениями по обустройству не только придомовых территорий, но и общедоступных общественных пространств. Нужно всегда к этим предложениям прислушиваться и действовать в соответствии с ними. Тогда любой проект по благоустройству будет востребован горожанами».

Одним из вопросов выездной инспекции стала подготовка школ города к 1 сентября. Ровно через две недели во всех 117 красноярских школах начнется новый учебный год. Сейчас завершается приемка общеобразовательных учреждений. К новому учебному году в школе №148 заменена кровля, выполнен текущий ремонт помещений. На пришкольной территории ведется строительство универсальной спортивной площадки. Ее возведение началось в этом году. По проекту здесь будут созданы площадка для игры в баскетбол и волейбол, игровой комплекс, также поле, где летом можно будет играть в мини-футбол, а зимой кататься на коньках.

Необходимо отметить, что на данный момент подрядчик значительно отстает от графика.

«Сегодня мы должны были увидеть уже готовую спортивную площадку. Вы должны понимать, что понесете за срыв сроков персональную ответственность. Этот проект имеет большое значение не только для школьников. Площадка станет спортивным ядром для жителей всего микрорайона, ее открытия горожане ждут. Не подвести — это не просто наша просьба, а ваша обязанность. К 1 сентября требую завершить работы», — обратился к подрядчику глава города Красноярска.

Завершающей точкой инспекции стал Центр социального обеспечения пожилых граждан Ленинского района. Только в прошлом году в учреждении была оказана помощь почти 4,5 тысячам красноярцев. Ежедневно его посещает около 50 человек. Поэтому по просьбе горожан было принято решение благоустроить прилегающую к центру территорию. Еще в марте это пространство, наряду с фасадом здания, имели крайне неухоженный вид.

В течение летних месяцев была создана спортивная площадка, заасфальтированы пешеходные дорожки, сформированы газоны, цветочные клумбы, установлены урны и скамейки, частично отремонтировано ограждение. В уголке для отдыха высажены деревья, установлена беседка. Кроме того, полностью отремонтирован фасад здания, обновлена входная группа.

«На обновленной территории у нас впервые появилась площадка для занятий оздоровительными зарядками, — рассказала посетитель центра Нина Луференко. — Для жителей близлежащих домов решили здесь устраивать открытые мастер-классы по различным видам творчества».

В завершение инспекции глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Благоустройство должно проводиться ради людей и в их интересах. Поэтому нужно как можно больше советоваться с людьми. Именно так мы сделали, приступая к обновлению территории Центра социального обеспечения Ленинского района. Уверен, что он станет социо-культурным пространством для людей всех возрастов, которые будут приходить сюда погулять, заниматься физической культурой, просто отдохнуть. Отмечу, что поддержку в реализации этого проекта оказал Почетный гражданин города Красноярска Хазрет Совмен и я искренне благодарен ему за помощь».