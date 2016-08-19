Вашингтон, 19 августа, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Компьютеры предвыборного штаба претендента на пост главы США Дональда Трампа регулярно подвергались кибератакам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Нападения хакеров также осуществлялись на устройства организаций Республиканской партии США. В 2015 году вредоносной программой была заражена электронная почта по меньшей мере одного сотрудника штаба Трампа. В дальнейшем с этого почтового ящика зараженные письма отправлялись другим сотрудникам, уточняет агентство.

Удалось ли злоумышленникам получить доступ ко всей системе штаба, пока неизвестно. По некоторым данным, за безопасность штаба Трампа отвечала компания CrowdStrike — та же самая, что была нанята для защиты и национального комитета Демократической партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года стало известно о взломе хакерами серверов Демократической партии США. Злоумышленники получили доступ к более чем 100 почтовым аккаунтам, принадлежащих членам и подразделениям партии.

Произошла утечка данных Комитета по выборам в Конгресс, Национального демократического комитета (DNC) и аналитической программы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Американская сторона заявила о причастности к нападению российских структур.