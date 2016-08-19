Москва, 19 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Россия в 2015 году заплатила взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на сумму более $1 млн, сообщает «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Из них $745 тыс. 875 — это членский взнос России, а 300 тыс. евро — ежегодный дополнительный взнос. Оба взноса перечислило Министерство спорта РФ.

В Минфине пояснили, что членский взнос рассчитывается на основании Устава ВАДА и утвержденного годового бюджета. Деньги перечисляются на основании постановлений правительства РФ.

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия может прекратить финансовый вклад в деятельность WADA, если организация не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Министр отметил, что Россия готова выполнять требования международного агентства, но в том случае, если они будут одинаковы для всех. Кроме того, WADA должно признать: в её антидопинговой системе есть серьёзные недостатки.

Напомним, деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года, так как совет WADA признал несоответствие российского агентства кодексу организации. Поводом послужил псевдодокументальный фильм германского телеканала ARD о допинге в российском спорте, в котором снялась информатор WADA российская бегунья Юлия Степанова и её муж — бывший сотрудник РУСАДА.

В результате Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF) исключила из своего состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики на неопределенный срок.