Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. В столице Камчатки чиновники, устроившие в июле войну с частными перевозчиками пассажиров, допустили до работы в городе пока только одного из нескольких десятков предпринимателей, оставшихся без заработка. Причем этот бизнесмен владеет сразу 40-ка автобусами малой вместимости (микроавтобусы), которые уже на этой неделе выйдут на семь маршрутов в столице региона, сообщили корреспондент ИА REGNUM в управлении городского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

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Как пояснили в горадминистрации, накануне состоялось заседание комиссии, по итогом которой предприниматель и получил разрешение возобновить работу. На заседании были рассмотрены заявки на временную организацию регулярных перевозок. Выданное разрешение будет действовать до определения победителей основного конкурса, дата проведения которого не называется.

«На осуществление временных перевозок было подано 14 заявок по 7 городским маршрутам. По итогам заседания комиссии был выбран претендент, заявка которого была принята раньше остальных», — сказали в управлении.

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Между тем, корреспондент ИА REGNUM отмечает, что несмотря на уверения чиновников, ситуация с общественным транспортом в столице Камчатки остается сложной. Автобусов по-прежнему не хватает на некоторых маршрутах и люди продолжают всюду опаздывать. Причем пассажиры отмечают, что оставшиеся на линии автобусы с желтыми табличками не стали чище, а их водители не перестали нарушать правила.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петропавловска развернули войну против коммерческих перевозчиков в июле, когда вступили в силу изменения в закон, запрещающие работу общественного транспорта без разрешения властей. И вместо того, чтобы организовать и провести конкурс на закрепление маршрутов, чиновники пригрозили коммерсантам (автобусы с табличками «аренда» и микроавтобусы) огромными штрафами — до 300 тыс. рублей за работу на маршрутах. Водители вышли на акцию протеста, но это не помогло.

Выгоду от этой войны получили владельцы автобусов, которые ранее уже подписали с мэрией договор на работу. С уходом конкурентов их доходы выросли. При этом, на одном из совещаний в мэрии, они же заявили, что стоимость проезда в автобусах может вскоре вырасти (сейчас 25 рублей). Но в правительстве края корреспонденту ИА REGNUM заявили, что перевозчики не вправе принимать такие решение самостоятельно, а обоснований для повышения они еще не предоставили.