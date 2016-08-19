Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу вышла в финал летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро: спортсменки одержали победу над командой из Норвегии, сообщает «Р-Спорт».

olympic.ru Женская сборная России по гандболу

Матч, состоявшийся накануне, 18 августа, завершился со счётом 38:37. Теперь российская команда встретится в финале, который пройдёт 20 августа, с французскими соперницами.

Комментируя игру российской команды, её главный тренер Евгений Трефилов заявил, что игра гандболисток не обошлась без ошибок, но было огромное желание победить.

«Немножко повезло нам. Были ошибки, сумбур, но желания победить у нас было больше», — сказал он.

Трефилов пояснил, что концовка полуфинала была весьма сумбурной, и он опасался проигрыша. Он оценил игру норвежек как более профессиональную.

«По-честному, такая игра сумбурная получилась, что я готовился к проигрышу, потому что мы ни разу не могли отстоять в защите», — сказал он.

Тренер считает, что российским спортсменкам необходимо готовиться к тяжёлой встрече с француженками: французская команда — это не норвежки.

«Сборная Франции — очень хорошая команда, тяжелейшая игра будет», — пояснил он.

Напомним, французская женская сборная по гандболу выиграла у команды из Нидерландов и вышла в финал Игр-2016 со счётом со счетом 24:23.