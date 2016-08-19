Посол США на Украине: Военную помощь Киев получит в ближайшее время
Киев, 19 августа, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Посол США в Киеве Джеффри Пайетт в интервью «Радио Свобода» заявил, что в ближайшие дни Киев получит военную помощь из Вашингтона.
Что именно будет поставлено, дипломат не уточнил. «Фактом является то, что США предоставили Украине помощь для обеспечения безопасности на $600 млн», — сказал Пайетт.
«Новые поставки будут в ближайшие дни», — заявил посол, отметив, что благодаря американской помощи, в том числе военными учениями в Яворове и современному оружию, были спасены «многие жизни украинских солдат».
Как сообщало ИА REGNUM , ранее было заявлено, что США не предоставляют Украине летальное вооружение, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе. В 2016 году в бюджете США запланирована крупнейшая в истории сумма помощи Киеву — более $600 млн, из которых более половины пойдет на оборону и безопасность, однако 50 млн могут быть направлены на летальное оружие. Решения по этому вопросу еще нет.