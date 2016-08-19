Киев, 19 августа, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Посол США в Киеве Джеффри Пайетт в интервью «Радио Свобода» заявил, что в ближайшие дни Киев получит военную помощь из Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Что именно будет поставлено, дипломат не уточнил. «Фактом является то, что США предоставили Украине помощь для обеспечения безопасности на $600 млн», — сказал Пайетт.

«Новые поставки будут в ближайшие дни», — заявил посол, отметив, что благодаря американской помощи, в том числе военными учениями в Яворове и современному оружию, были спасены «многие жизни украинских солдат».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее было заявлено, что США не предоставляют Украине летальное вооружение, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе. В 2016 году в бюджете США запланирована крупнейшая в истории сумма помощи Киеву — более $600 млн, из которых более половины пойдет на оборону и безопасность, однако 50 млн могут быть направлены на летальное оружие. Решения по этому вопросу еще нет.