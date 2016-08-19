Оренбург, 19 августа, 2016, 07:33 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с 19 по 26 августа из-за аномально жаркой погоды вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

LuidmilaKot Жара. Лето

Запрет на движение большегрузов вводится во избежание деформации дорожного полотна и действует с 06:00 до 18:00 местного времени (08:00 — 20:00 мск). В соответствии с приказом ФКУ «Управление автомобильной магистрали Самара — Уфа — Челябинск Федерального дорожного агентства» движение ограничено на автомобильной дороге М-5 «Урал» км 1194+500 км 1548+651; трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» км 16+900 км 316+902; трассе М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбург) км 146+700 км 419+326; трассе А-305 «Оренбург — Илек — граница с республикой Казахстан» км 3+000 км 129+773; трассе Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с республикой Казахстан» км 398+860 км 712+514; трассе Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с республикой Казахстан» км 8+000 км 161+112.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19 по 23 августа местами по области сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7 градусов и более. В большинстве районов области сохранится пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.

Стоит отметить, что это не первый случай введения ограничительных мер из-за жары. В начале августа на участках федеральных дорог и трассах регионального значения грузовики могли передвигаться в часы, когда температура воздуха понижалась — вечером, ночью и ранним утром.