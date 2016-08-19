Новосибирск, 19 августа, 2016, 07:29 — ИА Регнум. В Новосибирске вновь заговорили о платных муниципальных парковках. На этот раз начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Сергей Райхман заявил, что власти подошли к завершению всех подготовительных процедур. По его словам, оформлены все площадки под парковочные пространства, конкурсная документация и варианты договоров с ГИБДД, Почтой России, службой судебных приставов и другими операторами, которые должны участвовать в процессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак парковки

«Реализация проекта пройдет в три этапа. Первый предполагает организацию 4,5 тыс. парковочных мест в 2017 году, на втором и третьем этапах в 2018−19 гг. прибавится еще 7 тыс. парковок. Общее количество парковочных мест составит 11,5 тысяч», — цитирует муниципальный сайт «Новосибирские новости» Сергея Райхмана.

Для начала платными парковками планируется обеспечить Центральный, Железнодорожный и Заельцовский районы, потом уже и Ленинский с Кировским. Для этого потребуется не менее 700 млн рублей. Но по словам властей, эти средства — инвестиционные и трат из городского бюджета не будет. Минимальная собираемость в пользу города будет равна 30%.Тендер запланирован на октябрь.

Разработка плана размещения платных парковок для Новосибирска должна была вестись уже с 2014 года, но городские власти приостановили конкурс, заявляя, что не все горожане положительно отреагировали на инициативу, да и желающих инвестировать в проект на то время не наблюдалось.

Стоит сказать, что в начале августа сайт «Все новости Новосибирской области», который сейчас входит в медиахолдинг правительства региона, опубликовал статью под заголовком «Три года мэрия Новосибирска тянет с введением платных парковок», где авторы выступили с критикой городской мэрии за нерешительность в данном вопросе.

«Вопрос о платных парковках в нашем городе поднимался неоднократно — в 2014—2015 годах, — но воз и ныне там. В этом году городские власти вновь заявили о намерениях реализовать проект платной парковки в центральной части города», — говорится в подзаголовке материала.

С критикой предложения по платным парковкам выступают и новосибирские общественники. Член общественного совета по транспорту Новосибирской области Владимир Кириллов считает, что введение платного парковочного пространства в Новосибирске «неизбежно приведет к росту социальной напряженности и дальнейшему падению рейтинга мэра-коммуниста и КПРФ».

«Вместо реализации обещанной социальной программы мэрия во главе с Анатолием Локтем взяла курс на монетизацию городского пространства — в виде концессий. При этом кивать на какой-то опыт других городов не стоит — платные парковки кое-как заработали только в Москве, которая является отдельным субъектом РФ. Но самое главное, там есть альтернатива в виде метро и общественного транспорта, который регулярно обновляется. Там созданы перехватывающие парковки около станций метрополитена. У нас же подобной системной работы и близко не ведется, хотя мы, общественники, еще в 2007 году предлагали принять городскую целевую программу по парковкам и гаражным кооперативам. Тогдашние власти через год согласились с нашей инициативой, создали Рабочую группу, выделили 23 земельных участка под «перехватывающие парковки"‑ и все заглохло. Судьба земельных участков тоже, как понимают все, неизвестна», — высказал ИА REGNUM свое мнение активист, подчеркнув, что и с общественным транспортом в Новосибирске «ситуация аховая — ПАТП распродают, подвижной состав в Горэлектротранспорте изношен на 80%».

«Денег в бюджете на модернизацию нет, нет даже обещаний Локтя. Вместо станций метро власти вдруг решили строить платный мост в центре города. То есть, системный подход отсутствует напрочь! Ни в одном городе-миллионнике страны нет успешного опыта платных парковой ‑ и город Новосибирск не будет исключением с такими подходами, где главное — просто залезть жителям в карман, а не сделать комфортным и беспроблемным проезд и проживание в городе», — считает Владимир Кириллов.

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Отметим, что год назад, в июле 2015 года, городские власти также заявляли, что в октябре того же года будет проведен конкурс для желающих инвестировать в создание платного парковочного пространства в Новосибирске. Прошел год, но дело так и не сдвинулось с места. Пойдет ли в этот раз дело дальше заявлений — узнаем в октябре 2016 года, а пока вспомним, что предшествовало сегодняшним решениям властей и что планировалось сделать еще два года назад.

Ход событий

2014 год — на муниципальном сайте Новосибирска проводится опрос среди горожан: «Платные парковки в центре: не дай бог или давно пора?»

Результаты показали, что из 4,8 тысяч участников 60,96% посчитали нужным вынести вопрос о создании таких парковок на публичные слушания и 12,64% ответили, что «нет, не нужно».

40,79% заявили, что мировой опыт организации платных парковок в Новосибирске применять не стоит, а 35,7% согласны были попробовать. При этом только 34,19% готовы платить за парковку не более 40 рублей в час, а 45,72% не готовы платить за возможность парковаться в центре города.

Июль 2015 год — новосибирские власти говорят о том, что в октябре будет объявлен конкурс на обустройство платных парковок. Проект должен был опираться на систему единого городского пространства, которая эксплуатируется в Москве. Представители московской компании «Сервионика» даже провели в Новосибирске презентацию соответствующего проекта — комплекс специально оборудованных парковочных площадок, оснащенных системами видеофиксации.

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Но все же, если парковки сделают платными в центре города, то 29,88% готовы припарковаться за адекватную цену и 13,01% будут оставлять автомобиль на перехватывающих парковках и добираться до центра на метро.

2016 года — городские власти вновь заявили о планах на введение платных парковок.

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В итоге, доработанный проект определяет семь зон, которые охватывают территорию в границах улиц Большевистская (Речной вокзал), Северная, Владимирская и Ипподромская. Автором концепции является МБУ «Новосибирская городская служба парковки».