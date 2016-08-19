Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, комментируя выход в финал летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро женской сборной России по гандболу, заявил, что спортсменки играли с потрясающим задором и не побоялись авторитета двукратных олимпийских чемпионок — своих соперниц из Норвегии, сообщает «Р-Спорт».

olympic.ru Женская сборная России по гандболу

Жуков назвал сыгранный матч замечательным, а команду — удивительной. Эту игру с норвежками, по мнению Жукова, можно сравнить лишь с финальным матчем российских волейболистов в Лондоне.

«Мне очень нравится их задор, для них просто нет авторитетов», — сказал Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки вышли в финал олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, одержав победу над действующими олимпийскими чемпионками — командой Норвегии со счётом 38:37. Финальное состязание состоится 20 августа: российские спортсменки сыграют с француженками.