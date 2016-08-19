Пекин, 19 августа, 2016, 07:03 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление опубликовало запись в одной из популярных социальных сетей в КНР о том, что первый квантовый спутник в мире, известный также как «Мо-цзы» успешно связался с учеными на Земле.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Исследователям из спутниковой лаборатории, расположенной в пригороде Пекина, удалось получить более 200 Мб данных, которые были переданы в Китайское национальное космическое управление. Сеанс связи длился не более 7 минут, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа в 01:40 по местному времени на космодроме «Цзюцюань» состоялся успешный запуск ракеты-носителя Long March-2D с первым в мире спутником квантовой связи на борту. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР.