Магаданская область, 19 августа, 2016, 07:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая в ходе визита в Хабаровский край восхищалась и говорила комплименты, в том числе и местным властям. СМИ и соцсети реагировали скептически. Главное о рабочей поездке Яровой — в обзоре ИА REGNUM.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

В столице региона Хабаровске Ирина Яровая посетила местный хлебопекарный гигант ООО «Колос Пром» и на глаз определила высокое качество «батона нарезного», надломив хлебо-булочное изделие.

Между тем, еще недавно депутаты городской думы Хабаровска провели проверку качества хлеба, выпекаемого в столице Хабаровского края. Депутаты городской Думы Андрей Никонов и Анна Ридняк, совместно с журналистами издания «Амурмедиа» провели контрольные закупки. Девять полученных образцов передали на анализ в Референтный центр. Как сообщало издание, именно продукция ООО «Колос Пром» по нескольким показателям не соответствовала нормативам.

Но Яровой батон нарезной очень понравился. Хотя пробовать его она не стала и сказала, что «видит, что батон выпекается по ГОСТу».

В Хабаровске же госпожа Яровая, вместе с губернатором края Вячеславом Шпортом, провела встречу в Доме профсоюзов, где присутствовали представители профсоюзов, журналисты, региональные политики, а также местные жители.

Пришедшим на встречу Ирину Яровую представили, как «автора 114 законов из ответственной партии».

Вячеслав Шпорт, отвечая на вопрос хабаровчан о банкротстве трамвайно-троллейбусного управления Хабаровска, сильно удивил сидевших в зале сообщением о том, что «трамваи и троллейбусы сегодня не актуальны, поскольку все пересели на автомобили».

Заявление главы региона прокомментировал популярный на Дальнем Востоке портал «Дебри-ДВ»: «Сегодня студенты на автомобилях уже в институт ездят! Сегодня все на машинах! Женщины на машинах. Пять машин: четыре женщины за рулем, один мужчина. Я специально считаю. Пересели на личный транспорт. Сегодня он уже не роскошь. В семье 2−3 машины. Посмотрите сколько автомобилей!» — объяснил губернатор неконкурентоспособность трамваев, на которых «некому ездить».

На что ему из зала резонно заметили: «Вы говорите об обеспеченных людях!»

А знает ли Вячеслав Шпорт и его команда кого-то других?

Но губернатор не унимался: «Сегодня мы прошли уже ряд витков эволюции развития нашей новой страны. Теперь у нас вопросы другого качества. Это не анекдот: мне студенты предлагали построить платную стоянку возле общежития. Я спрашиваю: «Зачем?» Они мне: «Будем свои машины ставить, а то мы их на обочинах оставляем». Это же уровень жизни! Это же наши дети, это же наши внуки. Они поднялись!», — аргументировал Шпорт.

Неужели губернатор так далеко поднялся от народа за семь лет своего правления?», — резюмировало издание.

Известный хабаровский журналист и блогер Андрей Мирмович, комментируя высказывание губернатора написал: «После монетизации льгот и повышения стоимости проезда в городском транспорте моя очень пожилая мама, равно, как и ее подружки-сверстницы, стараются везде ходить пешком. Разве что на дачу ногами не дотопаешь. Бензин дорогой. Я сам машину бросил, пешком хожу. Это и для здоровья полезней. Если, конечно, на улице не пекло. Так что, у Шпорта все с ног на голову переставлено. Трамваи, конечно, самый медленный и неудобный в городе транспорт. Но пустые они, трамваи, не от непомерного богатства хабаровчан, и не от того, что в каждой семье по 2 — 3 машины».

Далее Ирина Яровая посетила крупнейший в Хабаровске супермаркет «Самбери», оценила соотношение цены и качества молочной продукции, возле полок с хлебом из всей продукции опять обратила внимание именно на батон.

На примере стоимости нарезного батона, который с завода отпускается по 13 рублей, а в сети предлагается по 14,9 рублей, депутат убедилась, что наценка на изделие не превысила установленные 5%.Возле прилавков с овощами депутат обратила особое внимание на баклажаны, отметив, что они «хорошие, твердые и упругие».

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Во втором по величине городе Хабаровского края, с некоторых пор именуемом в СМИ как «город президентского внимания», Ирина Яровая оценила ход реализации долгосрочного комплексного развития города, сообщает уже пресс-служба губернатора.

Первым объектом стал драматический театр, реконструкция которого должна начаться в этом году — здание пострадало во время наводнения 2013 года. Также вниманию депутата были представлены комплекс деманганации и обезжелезивания амурских вод, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, инженерная школа, обычная школа, детский сад и детский больничный комплекс.

«Первый федеральный транш, 63 миллиона рублей, уже поступил, эти средства пойдут на завершение строительства комплекса деманганации (городской водозабор). В этом же году начнется возведение инженерной школы, реконструкция городских дорог и завершится строительство бизнес-инкубатора», — сообщил депутату ГД министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

В юбилейный для города Юности год, 2017-й, глава региона Вячеслав Шпорт пообещал начало глобальной реконструкции ключевых объектов городского хозяйства — инженерных сетей, электроподстанций, строительство онкоцентра и спортивного центра.

Напомним, долгосрочный комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре был подписан 18 апреля 2016 года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и включает в себя 33 организационных мероприятия, а также строительство и реконструкцию 27 объектов инфраструктуры. Общий объем финансирования составляет 62,9 млрд рублей. Из федерального бюджета планируется направить 49,3 млрд рублей, из бюджета края — 6,5 млрд, из внебюджетных источников — 7,2 млрд рублей.