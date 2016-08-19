Владивосток, 19 августа, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Российский бизнес сегодня тяжело переживает кризис. В предпринимательской среде опасаются, что Россия из страны среднего достатка может превратить в страну бедную и пасть по уровню жизни до 1993−1995 годов. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил бизнес-омбудсмен при президенте РФ, сопредседатель «Деловой России» Борис Титов.

multipediya.ru Раскрытая пасть

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Как отмечает уполномоченный по правам предпринимателей, он встречается с представителями бизнеса по всей стране, и сегодня нет ни одного человека, который бы отрицал явление кризиса. Причём абсолютное большинство уверено, что самым сложным является именно нынешний кризис, а не кризис 1998 или 2008 годов.

«Бизнес привык быстро падать и быстро адаптироваться. А сейчас кризис необычный, долгий и изматывающий. Непонятно, что делать, куда бежать, в какую сторону направлять свои усилия борьбы с ним. — считает эксперт. — Подушки безопасности мы все съели. Есть, конечно, некоторые отрасли, где ситуация получше. Боюсь, если цены на нефть дальше будут идти вниз, будет совсем тяжело. В результате, у нас есть все шансы из страны среднего достатка, мы такой пока ещё являемся, поедая наши запасы, оказаться страной бедной, где-то как в 1993—1995 годах по уровню жизни».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, официальные курсы доллара США и евро на 19 августа опустились. Курс евро к рублю подешевел на 15 копеек и составил 71,94 рубля, доллар опустился на 45 копеек и составил к пятнице 63,55 рубля. Данные торгов на 18 августа свидетельствуют, что мировые цены на нефть продолжают поступательный рост. Так, октябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent в ходе вчерашний торгов на Лондонской бирже дорожали до отметки в 51,02 доллар за баррель, к вечеру цена установилась на отметке в 50,8 долларов за баррель. Столько в последний раз стоила нефть 5 июня 2016 года.

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