Владивосток, 19 августа, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Почему отечественная продукция зачастую дороже импортной? Ответ на этот вопрос хотел бы знать, пожалуй, каждый рядовой житель России, который зашёл отовариться в магазин. Бизнес-омбудсмен при президенте РФ, сопредседатель «Деловой России» Борис Титов уверен, что всему виной высокие энергетические тарифы и проценты по кредитам. При этом, из виду нельзя упускать стратегию роста макроэкономической ситуации и импортную составляющую, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Куда же без петли

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По мнению Бориса Титова, отечественная продукция зачастую стоит дороже импортной, потому себестоимость её выше. Это связано со стратегией роста макроэкономической ситуации и нескромной импортной составляющей при том или ином виде производства.

«Попробуйте заплатить такие налоги, такие тарифы энергетические. Мы вроде бы страна со своими природными ресурсами, прежде всего, топливно-энергетическими, тем не менее, у нас тарифы сегодня очень высокие. Самое главное — проценты по кредитам. Никакой бизнес без кредитов развиваться не может, даже в текущем режиме существовать не может», — отмечает эксперт.

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«Рубль упал, а импорт резко вырос в цене. В два раза сегодня есть давление на цены. Это то, что наше правительство совершенно не понимает или делает вид, что не понимает, не учитывает в своей программе, даже больше Центробанк (не понимает и не учитывает). У нас инфляция издержек растёт из-за падения курса рубля и роста импортной составляющей, а не из-за инфляции спроса. Поэтому сейчас мы боремся, съёживая денежную массу, сокращая спрос, замораживаем деньги на депозитах. То есть монетарным способом против немонетарной инфляции», — заключил бизнес-омбудсмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень реальных денежных доходов населения Приморского края в январе-июле 2016 года упал по сравнению с прошлым годом на 9,6%. Если в июле 2015 года жители субъекта в среднем зарабатывали 34 734 рубля, то в минувшем месяце уже на 222 рубля меньше. Тем временем в Приморье непродовольственные товары подорожали на 4,1%, продовольственные — на 1,6%, платные услуги — на 3,3%. Например, во Владивостоке, минимальный набор продуктов питания увеличился в цене на 1,3%.