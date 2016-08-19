Пекин, 19 августа, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, новейшие китайские ракетные комплексы будут построены по модульному принципу. После того, как ракеты нового поколения поступят на вооружение командиры смогут сами «собирать» ракету до необходимого им класса, например ракету «земля-воздух» можно переделать в «вода-вода».

skeeze Запуск ракеты

Разработка новейших ракет ведется Третьей академией Аэрокосмической корпорации Китая. По задумке разработчиков, дополнительные модули позволят всего за 10−15 минут поменять тип ракеты, что может положительно сказаться на боеспособности НОАК, пишет «Чжунго цзюньван».

Как отмечают разработчики, система модулей будет достаточно проста в обращении — с ней сможет справиться любой военнослужащий НОАК. В зависимости от условий проведения операции солдат или офицер НОАК настраивает ракету «под себя», указывая все необходимые параметры, в том числе скорость и высоту полета.

Руководство Третьей академии Аэрокосмической корпорации Китая пока не сообщает дату поступления новых ракет на вооружение НОАК. Эксперты полагают, что это произойдет не ранее конца 2017 г.