Барнаул, 19 августа, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 18 августа впервые прибыл в Алтайский край с официальным визитом. Подробности его совместной с губернатором Александром Карлиным рабочей поездки по региону сообщает официальный сайт Алтайского края.

Официальный сайт Алтайского края Турзона «Бирюзовая Катунь», вид с вертолета

Известно, что в Барнауле полпред возложил цветы к Мемориалу Славы на площади Победы, провел встречи с руководством исполнительной и законодательной ветвей власти, а также провел совещание с силовиками. С туристическим потенциалом Алтайского края он знакомился «на месте»: посетил особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье», а также — город-курорт Белокуриху и возводимый санаторно-курортный комплекс «Белокуриха-2».

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Увиденным, судя, по всему, Сергей Менайло остался доволен. Алтайскую экономическую зону «Бирюзовая Катунь» назвал «живой и наиболее перспективной» из тех трех, с работой которых он уже ознакомился.

«Особая экономическая зона — это развитие Алтайского края. Никто в нее не верил, но сегодня она работает. Это якорный проект, который привлекает людей, растет экономика растет интерес к краю», — заявил полпред. Его одобрение с точки зрения инвестиционной привлекательности получил и проект, именуемый Всероссийский день поля.

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«Это прекрасный, благодатный край, в котором живут замечательные люди. У них есть желание решать существующие проблемы. Желание работать на благо людей и идти по пути развития есть и у органов власти. Есть проблемы, которые мы будем решать совместными усилиями. Вместе будем достигать целей, которые поставил перед нами президент России», — поделился полпред своими впечатлениями о визите.

В ходе встречи с алтайским губернатором одной из тем обсуждения стало развитие внутренних водных путей в регионах Сибири. Учитывая важность, экономическую обоснованность и социальную значимость этой задачи, озвученной недавно на заседании президиума Госсовета РФ, Сергей Меняйло подчеркнул необходимость комплексного развития водного транспорта в регионах Сибирского федерального округа.

В ходе общения с журналистами полпред отметил, что в текущем году он впервые приехал в Сибирь, поэтому в настоящее время он детально изучает особенности каждого региона. Вопросы развития туристического потенциала Сергей Меняло планирует в дальнейшем обсудить с главами регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля был отправлен в отставку полпред президента в СФО Николай Рогожкин. На этой должности его сменил губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Для сибиряков это назначение стало неожиданностью. Полпред уже посетил несколько регионов Сибири.

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В частности он ознакомился с состоянием дел в Омске, Хакассии и Бурятии. Кстати, в Улан-Удэ он подверг критике систему тушения лесных пожаров региона, указав на «недостатки в организации работы органов власти и управления и низкий уровень межведомственного взаимодействия».

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Местные СМИ сообщали, что в Бурятии полпред был весьма эмоционален и даже переходил на крик.