Пекин, 19 августа, 2016, 04:05 — ИА Регнум. Эпицентр тропического урагана «Дяньму» вплотную приблизился к прибрежным провинциям КНР. Об этом в своем сообщении говорят китайские синоптики. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на Китай, могут вызвать серьезные геологические катастрофы.

ecns.cn Последствия тропического урагана «Дяньму» в Китае

Эпицентр тайфуна перемещается со скоростью 20 км/ч. Власти провинции Чжэцзян активизировали все внутренние ресурсы для предотвращения ЧП на воде. В частности, был введен запрет на выход в открытое море рыболовецких кораблей и других кораблей, пишет «Наньцзао жибао».

Власти провинции Хайнань эвакуировали более 40 тыс. жителей в безопасные районы. Приостановлено железнодорожное, морское и воздушное авиасообщение.

18 августа на территории провинции был введен наивысший «красный» уровень общественной опасности. Ожидается, что погода улучшится лишь к началу следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле тайфун «Непартак» унес жизни 83 человек, еще около 20 человек числились пропавшими без вести.