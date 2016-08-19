Якутск, 19 августа, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Подготовку к отопительному сезону в Якутии осложняют жители региона, своевременно не заплатившие за коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ республики, пояснив, что сумма долга достигла 883 миллионов рублей. При этом, всего с населения за 7 месяцев 2016 года собрали 4,7 миллиарда рублей, 98% от суммы, на которую эти услуги были оказаны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за коммунальные услуги

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Долги с населения коммунальщики пытаются вернуть через суд, за 2016 год был подан 2 681 иск на взыскание 183,8 млн рублей. Находятся на исполнительном производстве в службе судебных приставов 6 549 исполнительных листов на сумму 179,2 млн рублей и включены в реестр требований кредиторов долги в сумме 117,1 млн рублей.

Забирать деньги у неплательщиков пытаются также с помощью рейдов по их адресам проживания, которые проводятся в рамках исполнительных производств. В результате 48 таких визитов в 2016 году более тысячи должникам ограничено в передвижении авиатранспортом. Ещё 371 неплательщика занесли в «черный список» базы данных Бюро кредитных историй, и теперь им будет очень непросто получить кредит или ипотечный займ.

Как сообщало ИА REGNUM, среднедушевые доходы жителей Якутии в июле 2016 года составляли 38 тысяч 124 рубля и снизились на 12,7% по сравнению с июнем. 70,9% от своих доходов, якутяне в прошлом месяце тратили на покупку товаров и оплату услуг, 15,1% — на обязательные платежи и взносы. В качестве сбережений за этот месяц жителям республики удалось отложить в среднем 5,6% от дохода, на покупку валюты был потрачен 1,6%.

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