Сана, 19 августа, 2016, 02:36 — ИА Регнум. «Врачи без границ» приняли решение об эвакуации госпиталей организации в Йемене из-за опасения повторных атак авиации правительственных войск. Об этом 19 августа, со ссылкой на официальное заявление группы врачей, сообщает Associated Press.

«Врачи без границ»

«Учитывая интенсивность текущего наступления и отсутствие уверенности, что Саудовская Аравия, поддерживающая правительство, сделает что-либо, чтобы предотвратить повторные нападения [на больницы — прим. ИА REGNUM ], «Врачи без границ» считают больницы в Сааде и Хадже небезопасными для пациентов и персонала», — говорится в официальном заявлении международной организации врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке правительственных войск на госпиталь «Врачей без границ» в Йемене 16 августа. В результате бомбардировки погибло 11 врачей и пациентов, позднее от ран скончались ещё 8 человек. Обстрел стал четвертым случаем нападения на больницы международной организации в Йемене с начала года.

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Гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и центральным правительством является крупнейшей гуманитарной катастрофой в регионе. За 16 месяцев конфликта ущерб экономике Йемена от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры составил $ 7 млрд, жертвами войны стали не менее 6500 человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам.