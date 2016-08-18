Мехико, 19 августа, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Национальная комиссия по правам человека Мексики обвинила федеральную полицию в незаконной казни 22 человек после столкновения с преступниками в штате Мичиокан в 2015 году, передаёт Associated Press.

Timothy Neesam Полиция Мексики

«Расследование подтвердило факты, которые говорят о серьёзном нарушении прав человека со стороны служащих федеральной полиции», — заявил президент комиссии Луис Рауль Гонсалес, добавив, что правозащитникам также известно о двух случаях применения пыток и гибели ещё двух людей в результате чрезмерного применения силы сотрудниками полиции.

Речь идёт о крупном столкновении между полицией и предполагаемыми членами группировки наркоторговцев, которое произошло в мае прошлого года в Тануато. Как было заявлено, в ходе перестрелки погибли 42 преступника и один сотрудник полиции, трое участников группировки были задержаны.

Именно такая большая разница в потерях сторон вызвала подозрения в совершении внесудебной расправы. Позднее мексиканские власти также отказались обнародовать результаты вскрытия тел убитых в Тануато.