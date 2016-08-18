Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Российская спортсменка Екатерина Букина стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе в весовой категории до 75 кг.

Олимпийские медали

В поединке за третье место представительница России одержала победу над спортсменкой из Камеруна Аннабель Лаурой Али со счётом 5:3.

Награда, завоёванная Екатериной Букиной, стала 43-й в олимпийской копилке сборной России.