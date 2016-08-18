Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Российский спортсмен Александр Лесун показал лучший результат в основном раунде фехтования в рамках турнира по современному пятиборью на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Фехтование

В ходе соревнований 18 августа представитель России сумел выиграть 28 из 35 фехтовальных поединков, набрал 268 очков, и установил тем самым новый олимпийский рекорд в данном виде.

Второе и третье места заняли спортсмены из Германии и Египта Патрик Догу и Омар Эль-Гезири, одержавшие по 23 победы.