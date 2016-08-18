Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Алексей Денисенко вышел в финал турнира по тхэквондо на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 68 кг, гарантировав себе как минимум серебряную медаль.

Metropolico.org Тхэквондо

В поединке ½ финала российский спортсмен одержал победу над бельгийцем Джауадом Ашабом со счетом 6:1.

За «золото» Алексей Денисенко поборется с победителем полуфинального поединка между представителем Иордании Ахмадом Абугаушеми испанцеем Хоэлем Гонсалесом.