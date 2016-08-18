Сан-Франциско, США, 19 августа, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Руководство сети микроблогов Twitter с февраля 2016 года дополнительно заблокировало 235 тысяч аккаунтов за нарушение правил сервиса, связанных с запретом пропаганды терроризма, сообщается в официальном блоге компании.

Замок

Уточняется, что общее количество заблокированных по этой причине аккаунтов достигло уже 360 тысяч с середины 2015 года. Как говорится в сообщении, за текущий год количество блокировок возросло более чем на 80%.

Руководство компании утверждает также, что добилось успехов в ограничении возможности заблокированных за пропаганду терроризма пользователей вновь вернуться на платформу, путём расширения соответствующей команды сотрудников, а также обмена информацией с другими социальными сетями.

Напомним, ранее в этом году компания Google заявила о запуске пилотного проекта, направленного на противодействие распространению экстремистской информации в интернете. Пользователям, которые интересуются материалами экстремистского характера, будут предлагаться ссылки на антирадикальные сайты. Проект поддержали также соцсети Twitter и Facebook.

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