Кишинёв, 19 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Единственный молдавский спортсмен, завоевавший медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, каноист Сергей Тарновский может лишиться своей бронзовой награды. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, спортсмен провалил допинг-тест на Олимпиаде.

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Положительный результат дала проба, взятая у спортсмена еще до соревнований. Международная федерация гребли на каноэ выписала представителю Молдавии предварительную дисквалификацию.

Если и вторая допинг-проба даст положительный результат, молдавский представитель будет лишен награды, и бронзовую медаль получит занявший четвертое место в индивидуальном заплыве на 1000 метров российский каноист Илья Штокалов.