Бухарест, 19 августа, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Михня Моток утверждает, что о переброске американского ядерного оружия из Турции в Румынию у Вашингтона с Бухарестом «не было даже дискуссий». Об этом, как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, Моток заявил в румынском городе Бузэу, где он участвовал в мероприятиях, посвященных столетию одного из подразделений румынской армии.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

«Я могу вам сказать, что не было даже никаких дискуссий — ни на политическом, ни на каком-либо другом — по данному вопросу. Не было никаких размышлений или планов в этом направлении. Поэтому, единственной реакцией, которая может быть у нас на эту информацию, такова, что это чистой воды спекуляция», — сказал Моток.

Он также сослался на официальную позицию МИД Румынии по этому вопросу, который ранее выступил с категорическим опровержением информации, появившейся в европейских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее евросоюзный информационный портал EurActiv со ссылкой на свои источники сообщил, что США якобы начали вывозить свои атомные бомбы из Турции на румынскую авиабазу «Девеселу». Такое решение было принято якобы из-за того, что американо-турецкие отношения резко ухудшились после неудавшийся попытки государственного переворота в Турции.

Портал также указывал, что у американцев якобы возникли транспортные проблемы с перевозкой атомного оружия, так как довольно сложно перевезти 20 атомных бомб.

Ядерное оружие США находится в Турции с конца 50-х годов прошлого века. В частности, известно, что на натовской авиабазе «Инджирлик» в Турции складированы атомные бомбы США, которые в случае войны с Советским Союзом должны были быть сброшены на советские города и промышленные центры. После окончания холодной войны атомные бомбы США так и оставались в Турции.