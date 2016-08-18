Лондон, 18 августа, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают поступательный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 18 августа.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

В ходе сегодняшнего дня торгов на Лондонской бирже ICE Future октябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent дорожали до отметки $51,02 за баррель, к вечеру цена установилась на отметке $50,8 за баррель. Последний раз нефть стоила столько 5 июня этого года.

Цены фьючерсных контрактов на техасскую легкую нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также немного поднялись до отметки $46,94 за баррель.

Цены на черное золото растут на новостях из США о сокращении товарных запасов нефти. На минувшей неделе запасы упали на 2,51 млн баррелей. Объем нефти на терминале в Кушинге, где храниться нефть, которая торгуется на NYMEX, сократился за минувшую неделю на 724 млн баррелей. Также в США упали запасы бензина на 2,72 млн баррелей.

В сентябре в Алжире должна состояться неформальная встреча нефтедобывающих стран, где снова будет поднят вопрос о сокращении объёмов добычи нефти. Напомним, в прошлый раз этот вопрос поднимался на встрече представителей нефтедобывающих стран в апреле этого года, но тогда Саудовская Аравия сорвала соглашение.