Стамбул, Турция, 18 августа, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Первый футбольный матч квалификации Лиги Европы завершился победой донецкого «Шахтёра» в Турции со счётом 2:1 над местным клубом «Истанбул Башакшехир», сообщает «Чемпионат».

shakhtar.com Игроки донецкого «Шахтёра»

«Шахтер» вышел вперёд на 26-й минуте, когда игрок турецкого клуба Сокол Чикалеши отправил мяч в свои ворота. За несколько минут до конца первого тайма Виктор Коваленко удвоил счёт. Во втором тайме турецкая команда смогла отыграть лишь один мяч, когда на 56-й минуте пенальти реализовал Эмре Белёзоглу.

Судьба путёвки в групповой этап Лиги Европы определится по итогам ответного матча, который 25 августа пройдет во Львове.