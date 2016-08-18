Красногорск, 18 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС, расположенный на 20-м километре Щелковского шоссе в Московской области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает агентство SITE Intelligence Group, которое отслеживает активность террористов в Сети интернет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

На Интернет-ресурсах экстремистов утверждается, что лица, атаковавшие полицейских на посту ДПС в Подмосковье, были боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Напомним, 17 августа, на пост ДПС на Щелковском шоссе в районе Балашихи напали двое вооруженных неизвестных. У них было огнестрельное оружие и топоры.

Один из нападавших ударил сотрудника полиции топором. Правоохранители открыли огонь, но второй налетчик также успел выхватить пистолет и ранил одного из полицейских. В итоге оба нападавших были застрелены. Двое полицейских пострадали.

Установить личности нападавших удалось по паспортам, найденным в их рюкзаках, спрятанных недалеко от поста ДПС. По данным газеты «Коммерсантъ», нападение совершили уроженцы Ачхой-Мартановского района Чечни — 18-летний Сулим Исраилов и 21-летний Усман Мурдалов.