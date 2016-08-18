Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В случае положительной допинг-пробы молдавского каноиста Сергея Тарновского, занявшего третье место в олимпийском турнире по гребле на каноэ на 1000 м, Молдавия лишится единственной олимпийской медали, а сама бронзовая медаль достанется российскому спортсмену Илье Штокалову, сообщает «Р-Спорт».

Каноэ

Журналист Associated Press Стив Уилсон в своем Twitter сообщил, что допинг-проба, взятая перед стартом у бронзового призера по гребле на каноэ, представителя Молдавии Сергея Тарновского, дала положительный результат. Сергей Тарновский с результатом 4:00.852 опередил Илью Штокалова на фотофинише. Российский спортсмен закончил заплыв с результатом 4:00.963.

Напомним, что это единственная медаль молдавской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.