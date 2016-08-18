Краснодар, 18 августа, 2016, 22:47 — ИА Регнум. «Краснодар» на домашнем поле разгромил албанский клуб «Партизани» в рамках первого раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает «Р-Спорт».

fckrasnodar.ru Тренировка «Краснодара» перед игрой с «Партизани»

Счет был открыт Жоазиньо с пенальти на 18-й минуте. Затем голы на свой счет записали Федор Смолов на 27-й минуте и Артур Енджейчик на 45-й. Последнюю точку в разгроме албанского клуба поставил его защитник Гезим Красники, на 73-й минуте игры отправивший мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что Федор Смолов в этом матче забил свой седьмой гол за пять последних встреч.

Ответный матч состоится 25 августа в Албании. В случае суммарного успеха «Краснодар» выйдет в групповой раунд Лиги Европы.