Берлин, 18 августа, 2016, 22:40 — ИА Регнум.



Минобороны.рф ВКС России

Россия и Иран активно идут на сближение друг с другом. Как стало известно в эту среду, российские бомбардировщики дальнего радиуса действия Ту-22М3 в сопровождении истребителей совершили первые вылеты с иранской территории для операций против боевиков-исламистов в Сирии. Их цели были в районах вокруг Алеппо, Идлиба и Дейр эз-Заура. Всего на иранской военно-воздушной базе Хамедон должны быть размещены минимум шесть российских сверхзвуковых бомбардировщика, пишет газета Junge Freiheit (JF).

Бомбардировщики Ту-22М3 (Backfire-C по классификации НАТО) идеально подходят для ковровых бомбардировок с большой высоты и в состоянии держать также совершать полет чуть ниже скорости звука на высоте около ста метров над поверхностью. Ту-22М3 применялись в 1987 году во время спецопераций в Афганистане, а затем в чеченских войнах и в 2008 году в Грузии. Там один самолет был сбит грузинскими военными. В настоящее время на вооружении ВВС России находится 44 Ту-22М3.

Использование российскими ВВС иранских аэродромов не только экономит время и снижает издержки русской авиации, но и является серьезным вызовом для Запада. После создания военного блока России с Сирией и Ираном Москва теперь пытается создать шиитский альянс между Хезболлой в Ливане и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Иран и Сирия, где сегодня находятся базы российских военно-воздушных сил, являются двумя самыми антизападными странами Ближнего Востока. В то же время несколько недель назад началось быстрое сближение между Анкарой и Москвой. Теперь Кремль все глубже и глубже минирует и без того сложную политическую ситуацию в регионе. Хотя Турция является древним религиозным, культурным и политическим соперником Ирана, а президент Турции Реджеп Эрдоган заклятым врагом своего сирийского коллеги Башара Асада, Москва теперь служит связующим мостом и сдерживающим фактором между ними, добавляет JF.

В сирийской гражданской войне Россия, Иран и Запад оказались по разные стороны баррикад. Россия и Иран настаивают на легитимности правительства Асада и выступают за борьбу с повстанцами всех мастей. А Запад поддерживает «умеренных» противников Асада, которых в российских СМИ часто называют «умеренными террористами», отмечает издание.