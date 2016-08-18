Самара, 18 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В Самаре в результате спецоперации адержали 33-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Спецоперация проводилась в рамках возбужденного уголовного дела по факту подготовки диверсионно-террористического акта на территории Приволжского федерального округа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По данным источников в правоохранительных органах, в ходе обыска по месту жительства были обнаружены автомат АК-74 и 30 патронов к нему, пять тротиловых шашек общей массой 1,8 кг, а также инструкция по минно-взрывному делу со схемами изготовления. Была найдена клятва верности лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и наставления членам незаконных вооруженных формирований, религиозная литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

В настоящее время задержанный дает признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов.