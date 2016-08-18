Саранск, 18 августа, 2016, 22:13 — ИА Регнум. УФСИН Мордовии взял на вооружение новый метод психокоррекционной работы с заключенными. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФСИН РФ, в исправительной колонии № 1 апробируют психологи играют с заключёнными в метафорические ассоциативные карты.

УФСИН Мордовии В Мордовской колонии заключенных направляют на путь исправления с помощью игры в карты

Карты представляют собой набор открыток размером с обычную игральную карту, на которых в зависимости от колоды, изображены люди, жизненные ситуации, пейзажи, сказочные или мифические существа, слова либо абстрактные рисунки.

Психологи утверждают, что глядя на карты-картинки, человек абстрагируется от своей проблемы, концентрирует свое внимание на картинке и начинает уже без усилий проговаривать значимые мысли, прослеживая логику своих будущих или прошлых высказываний и поступков.

С помощью этого метода можно моделировать процессы прошлого и будущего, работать с линией времени, обратиться к психотравмирующей ситуации человека через метафору и тем самым избежать его дополнительной ретравматизации. Кроме того, можно инициировать процессы поиска своего уникального пути выхода из кризиса или проговорить и осознать свои чувства и переживания, что само по себе имеет терапевтический эффект.

В УФСИН уверяют, что в ходе работы с ассоциативными картами у осужденных отмечается значительное снижение уровня тревожности, повышается нормативность поведения. Они начинают больше ценить свою жизнь, у них меняются жизненные ценности, появляются положительные цели, повышается самооценка.

При работе с картами предусматривается изменение криминальных установок осужденных, осознание личностных причин совершения преступления, формирование чувства покаяния, ответственности за будущее, готовности признать вину перед жертвой и пострадавшими.