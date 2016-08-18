Ереван, 18 августа, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Хотя 31-е летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро ещё продолжаются, но уже сейчас можно констатировать, что команда Армении показала наилучший результат, после того как Армения получила возможность делегировать на Олимпийские игры отдельную команду под своим флагом. До 18 августа спортсмены из Армении уже завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали.

facebook.com/levon.barseghyan Артур Алексанян

17 августа борец греко-римского стиля из города Гюмри Артур Алексанян стал олимпийским чемпионом. До этого радостного для всех армян дня у команды Армении была всего лишь одна золотая медаль, завоёванная Арменом Назаряном в далёком 1996 году, также в турнире по греко-римской борьбе. Спустя год после победы Назарян сменил гражданство, перебрался в Болгарию, и его следующая золотая олимпийская медаль за победу на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году попала в копилку этой восточно-европейской страны.

Тогда многие осуждали борца, даже называли его изменником, но знакомые со спортивным хозяйством Армении того времени люди с пониманием отнеслись к выбору Назаряна, отмечая, что в Армении нет элементарных условий для тренировок, средств на поездки на зарубежные турниры. Даже те спортсмены, которые достигли наивысших высот в своих видах спорта, не имели стабильного заработка, жилья.

Прошло ровно 20 лет, но в Армении время словно остановилось. Большинство армянских спортсменов до сих пор тренируются в нечеловеческих, антисанитарных условиях. Некоторые из них не имеют жилья, как, например, серебряный призёр Рио-2016, тяжелоатлет Гор Минасян.

Армянский сегмент социальных сетей был потрясён фотографиями из Гюмри, которые 16 августа на своей странице в Фейсбук опубликовал руководитель клуба журналистов «Аспарез» из Гюмри Левон Барсегян. На фотографиях спортивная школа, в которой тренируется двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне, олимпийский чемпион Рио Артур Алексанян. На других фотографиях хибара, в которой проживает семья штангиста Гора Минасяна. В таких случаях принято писать «без комментариев», но кое-что сказать всё же необходимо.

29 сентября 2015 года в столичной общине Давидашен состоялась торжественная церемония открытия Олимпийского комплекса (Олимпавана). На церемонии открытия присутствовали глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов, шейх Кувейта Ахмад Аль-Фахад Аль Сабах, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки, премьер-министр страны Овик Абрамян, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и, конечно же, руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Армении, один из самых богатых людей страны, бизнесмен Гагик Царукян. Состояние только Царукяна и Абрамяна, по некоторым данным, составляет около $500 млн.

Гости, среди которых были такие знаменитые в прошлом спортсмены, как борцы Армен Назарян и Левон Джулфалакян, тяжелоатлет Оксен Мирзоян, прыгун в длину Роберт Эммиян, дали высокую оценку спортивному сооружению. Общий тон комментариев был таков: в Ереване не было подобного спортивного сооружения. Здесь созданы идеальные условия для тренировок. Спорткомплекс поможет нашим спортсменам развить свои профессиональные качества и станет толчком для развития армянского спорта. Знаменитый в прошлом прыгун с шестом, олимпийский чемпион Сергей Бубка в интервью местной газете «Голос Армении» дал высокую оценку увиденному. Бубка полушутя-полусерьезно отметил, что в подобных условиях Армения просто обязана готовить «десяток олимпийских чемпионов за один четырехлетний цикл. Иначе, зачем тогда было тратить столь огромные финансовые средства?»

В своем выступлении Царукян отметил, что когда он возглавил НОК, первоочередной задачей было привести в порядок спортивные объекты и создать для спортсменов хорошие тренировочные условия. Без этого нельзя было требовать результатов. Также было важно обеспечить спортсменов материально, назначив им стипендии. Все это способствует тому, чтобы спортсмен сосредоточился на тренировках и достиг результата. Олимпавану в регионе не существует аналогов, и созданная инфраструктура должна стать залогом будущих больших побед.

Читатель может подумать, что именно новый олимпийский комплекс и стал залогом побед армянских спортсменов в Рио. Однако, как сообщил ИА REGNUM источник, близкий к НОК Армении, члены олимпийской сборной Армении по борьбе и боксу свой последний сбор за несколько дней до вылета в Бразилию проводили в ужасных условиях, на, можно сказать, заброшенной спортивной базе около парка Цицернакаберд в Ереване. Кроме того, борцы греко-римского стиля, по непонятным причинам, отправились в Бразилию за два дня до своих поединков.

А Олимпиаван, по словам нашего собеседника, до сих пор пустует, так как НОК потребовал от правительства страны финансировать сборы и тренировки спортсменов, на что получил отказ.

После победы Артура Алексаняна в финале армянская пресса распространила фотографию, на которой глава НОК Гагик Царукян, президент Армении Серж Саргсян, находясь в зале соревнований в Рио, вне себя от радости приветствуют первого за 20 лет олимпийского чемпиона Армении. Приветствую и прекрасно понимают, что к этой победе они имеют самое отдалённое отношение, что победа досталась благодаря неимоверной силе воли Артура и его отца — личного тренера борца.

facebook.com/levon.barseghyan Спортивный зал в Гюмри, где тренируется Артур Алексанян

facebook.com/levon.barseghyan Спортивный зал в Гюмри, где тренируется Артур Алексанян

armtimes.com Президент Армении и глава НОК Гагик Царукян после победы Артура Алексаняна

facebook.com/levon.barseghyan Спортивный зал в Гюмри, где тренируется Артур Алексанян

facebook.com/levon.barseghyan Дом в Гюмри, в котором живёт семья Гора Минасяна

Именно сила воли помогла Артуру не сломаться после того, как два года назад на него с братом с оружием в руках напал пьяный начальник полиции Ширакской области Армении. После того как инцидент получил огласку, глава НОК Гагик Царукян, другие чиновники сделали всё, чтобы замять инцидент. Высокопоставленный полицейский так и не был наказан, а Артур Алексанян вместе с членами семьи, познакомившись со всеми чиновниками и криминальными авторитетами Гюмри, которые около месяца уговаривали борца не давать делу ход, всё же решили отступить. Отступить, но не бросить всё и уехать в какую-нибудь благополучную страну, где представители власти не бродят с оружием по городу, где спортивные чиновники создают все условия для спортсменов, чтобы они не на словах, а на деле смогли сосредоточиться только на тренировках.

facebook.com/levon.barseghyan Артур Алексанян

armnoc.am Серебряный призёр Рио-2016, борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян

facebook.com/levon.barseghyan Гор Минасян

Серебряный призёр Рио-2016, штангист Симон Мартиросян

А как сосредотачивается на тренировках, например, 21-летний Гор Минасян, остаётся только гадать и восхищаться.

Восхищаться можно также сменившим сборную России на команду Армении борцом греко-римского стиля Миграном Арутюняном, у которого судьи отобрали золотую медаль на Европейских играх в Баку. Но он всё равно продолжил тренироваться, приехал в Рио, победил в полуфинале спортсмена из Азербайджана, но снова стал жертвой отвратительного судейства. Одна из букмекерских контор даже выплатила выигрыш всем тем, кто в финале поставил на Арутюняна, а вот на сайте НОК Армении появилась новость, согласно которой «красивая и упорная борьба завершилась со счетом 1:1».

Можно также восхищаться всеми другими армянскими спортсменами, которые, несмотря на полное наплевательство со стороны государства, продолжают тренироваться в невыносимых условиях, побеждать и гордиться тем, что после победы в зале поднимают флаг Армении и звучит гимн родины, которая, слава Богу, не ассоциируется у них с представителями власти и спортивными чиновниками. Родина для Артура Алексаняна — это солдаты, которые погибли в Карабахе, портрет одного из которых был у него на футболке во время церемонии награждения. И пока такие борцы (в прямом и переносном смысле), как Артур Алексанян, Мигран Арутюнян, представляют Армению на международной арене, каждый армянин может быть уверен, что для Армении и Карабаха всё ещё впереди.