Калуга, 18 августа, 2016, 22:03 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии открытия поселка

Церемония открытия нового жилого поселка «Тайфуновская слобода», построенного для сотрудников приборостроительного завода «Тайфун» на собственные средства завода, состоялась сегодня, 18 августа, в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На территории комплекса построено 20 жилых домов, среди которых девять индивидуальных, десять «Таунхаусов», трёхэтажный жилой дом. Общее количество квартир — 122.

В заводском поселке расположены магазин, детские и спортивные площадки, автостоянка. Завершено строительство первой подъездной автодороги, в 2017 году планируется сдача второй. Запланировано строительство общеобразовательной школы.

В настоящее время все квартиры распределены между работниками предприятия. Большинство из них уже приступили к отделочным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расширенной коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области глава региона Анатолий Артамонов напомнил об актуальности поставленной ранее перед строителями задачи: «выйти на один квадратный метр жилья на человека в год».

По мнению калужского губернатора, строителям следует учитывать потребности территорий, в частности, перспективы юго-западной части области в связи с развитием особой экономической зоны, а также пожелания населения по расширению предложений жилья экономкласса.

На коллегии было отмечено, что в 2015 году плановый показатель по вводу жилья, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в объеме 750 тыс. кв. метров, выполнен и составил рекордную для области цифру — 795 тыс. кв. метров. По этому показателю лидирует Калуга — в областном центре введено в эксплуатацию около 356 тыс. кв. метров жилья при плане в 264 тыс. кв. метров, что составляет 152% к уровню 2014 года.

Читайте также: Калужские строители делают ставку на жилье экономкласса