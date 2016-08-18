Калуга, 18 августа, 2016, 21:53 — ИА Регнум.



Управление МВД России по Калужской области Заместитель начальника отдела Следсвенного управления УМВД по Калужской области подполковник Алексей Ильяш

На сумму более 20 миллионов рублей был заключен контракт городской управой Калуги с частным лицом на производство ремонтно-реставрационных работ в домах XVIII века, что на улице Ленина областного центра. Предприниматель, который взялся реставрировать старинные издания, представил договор с фирмой, которая реально имела государственную лицензию от министерства культуры РФ на реконструкцию памятников старины. В действительности, все работы выполняли не аккредитованные специалисты, а нанятые на улице гастарбайтеры из Средней Азии, которые естественно не имели опыта сложных реставрационных работ, да и не соблюдали специальные технологии. Об этом рассказал 18 августа на встрече с журналистами заместитель начальника отдела Следсвенного управления УМВД по Калужской области подполковник Алексей Ильяш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам полицейского, бизнесмен представил чиновникам ложные сведения о выполнении обязательства, так как, на самом деле, средств было затрачено намного меньше, чем значилось в документах. Несмотря на явную фикцию, сотрудники управления капитального строительства городской управы приняли и оплатили наспех проведенные работы.

В конце концов, в этой афере с реставрацией калужских домов XVIII века точку поставил суд. Предприниматель был осужден на 12 лет лишения свободы. К тому же, ему пришлось возместить государству около 13 млн рублей ущерба.

Теперь безответственными чиновниками из горуправы уже займутся в калужском региональном Следственном управлении СКР России. Материалы по хищению бюджетных средств при реставрации домов XVIII века в Калуге выделены в отдельное производство.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, сегодня следственный аппарат органов внутренних дел по Калужской области обеспечивает расследование почти трёх четвертей всех зарегистрированных преступлений. Так, полицейскими следователями было расследовано свыше 5,5 тысяч уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 1597 человек, улучшилась результативность следствия с 92% до 99%. Расследовано 408 тяжких преступлений, в том числе 16 вымогательств, 93 факта причинение тяжкого вреда здоровью, 2920 краж, 586 квалифицированных мошенничеств, 89 грабежей и 40 разбойных нападений.