Пенза, 18 августа, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Строительства детских садов, школ, спортивных объектов, огромных затрат на реализацию социальных проектов и программ оказалось недостаточно для повышения рождаемости в Пензенской области. Об этом глава региона Иван Белозерцев заявил в ходе пленарного заседания регионального форума «Будущее выбираем сами».

Николай Овчинников. Первенец. 1963

По его словам, принимаемые меры оказываются недостаточно эффективными для кардинального улучшения демографической ситуации в регионе.

«Мне говорят: общее количество умерших у нас снизилось на 6,3 процента, за полгода родилось на 37 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом у нас показатель рождаемости ниже среднероссийского. И я предлагаю всем вместе подумать — что нужно сделать, какие управленческие решения принять, чтобы изменить к лучшему демографическую ситуацию в Пензенской области», — призвал губернатор.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по результатам обсуждения планируется выработать комплекс мер, направленный на формирование благоприятных условий для развития материнства и детства, увеличение продолжительности жизни в регионе.

В рамках итогового заседания также были рассмотрены вопросы о статистическом аспекте демографической ситуации в Пензенской области, мерах повышения рождаемости, популяризации здорового образа жизни как способа снижения смертности, о профилактической работе в сфере здравоохранения.

Участники заседания обсудили вопросы выработки государственных мер повышения рождаемости, стимулирования рождения первого ребенка у молодых семейных пар, развития института многодетных семей, зависимости показателя рождаемости от государственных мер социальной поддержки, укрепления института брака.

Участники заседания резюмировали, что базой для повышения рождаемости является создание развитой инфраструктуры для комфортного проживания семей — доступность детских садов и школ, развитие форм досуга для детей, создание условий труда для женщин, позволяющих ей заниматься семьёй и детьми, эффективной системы мер социальной поддержки семей, имеющих детей.