Радио REGNUM: второй выпуск за 18 августа
Москва, 18 августа, 2016, 21:48 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Мутко пригрозил Всемирному антидопинговому агентству прекратить финансирование;
- Торговля между Крымом и Евросоюзом: западные суда обходят санкционный режим;
- Власти Санкт-Петербурга пытаются уйти от ответственности за появление в городе доски Маннергейму;
- Отстраненный от власти президент Бразилии Дилма Русеф считает, что «стране необходимы досрочные президентские выборы»