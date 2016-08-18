Москва, 18 августа, 2016, 21:48 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Мутко пригрозил Всемирному антидопинговому агентству прекратить финансирование;
  • Торговля между Крымом и Евросоюзом: западные суда обходят санкционный режим;
  • Власти Санкт-Петербурга пытаются уйти от ответственности за появление в городе доски Маннергейму;
  • Отстраненный от власти президент Бразилии Дилма Русеф считает, что «стране необходимы досрочные президентские выборы»