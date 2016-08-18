Псков, 18 августа, 2016, 21:35 — ИА Регнум. На полигоне ВДВ «Струги Красные» в Псковской области сегодня, 18 августа, состоялся заключительный этап масштабных учений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2016». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, для участия в учениях прибыли контингенты Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

pskov.ru На учениях ОДКБ «Взаимодействие-2016» на полигоне «Струги Красные» в Псковской области

В маневрах задействованы более 1,3 тысячи человек, а всего в учении принимают участие более 6 тысяч военнослужащих, до тысячи единиц вооружения, боевой и специальной техники. Маневры проходят под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова. Также для участия в учениях в Псковскую область прибыли генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Впервые за ходом учения наблюдал постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко.

«Командование отрабатывает вопросы планирования совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности», — сообщили ИА REGNUM в объединённом пресс-центре учения «Взаимодействие-2016».

Напомним, активная фаза маневров началась 16 августа, окончание учений запланировано на 19 августа. Главная задача — организовать взаимодействие разнородовой и многонациональной группировки войск при обострении конфликтной ситуации в приграничном регионе одного из государств-участников ОДКБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения проходят уже в восьмой раз. Россия принимает их в третий раз, при этом второй год подряд военнослужащие стран-участниц Договора о коллективной безопасности приезжают в Псковскую область.