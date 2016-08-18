Алеппо, Сирия, 18 августа, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хаг говорит, что 48-часовая гуманитарная пауза в Алеппо станет «долгожданным первым шагом» при условии, если все враждующие стороны будут согласны, передаёт Daily Mail.

Минобороны.рф Гуманитарная пауза

По мнению Хага, единственное, что может смягчить страдания людей в Алеппо и по всей Сирии — это режим прекращения огня.

Хаг отметил, что ООН находится в контакте со сторонами конфликта на земле и призывает их обеспечить беспрепятственный проход гуманитарного груза.

Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке незадолго после того, как Россия выразила поддержку 48-часовому перемирию в осаждённом Алеппо, Хаг сообщил, что «грузовики с едой, водой и медикаментами готовы немедленно двигаться».

Режим прекращения огня создаёт «правильную атмосферу», чтобы спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура до конца августа смог возобновить прекратившиеся весной переговоры с участием оппозиции и правительства САР, считает Хаг.

В противном случае, как сказал он, «нет никакого смысла в проведении переговоров».