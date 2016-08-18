Киев, 18 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум.



lug-info.com После обстрела

В Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют 122 и 152 мм артиллерию. Данную информацию 18 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 428 раз обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Васильевка, Минеральное, Яковлевка, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Сигнальное, Докучаевск, Ясное, Белая Каменка, Коминтерново, Саханка, Донецк (Петровский район).

«Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего было выпущено 138 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и 228 мин, из которых 128 калибра 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия… Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих НМ ДНР нет. В результате обстрела Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и Петровского района Донецка повреждения получили 20 домостроений», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение техники ВСУ и личного состава 2-ого отдельного мотопехотного батальона «Горынь» ВСУ. «В районе населенного пункта Новотроицкое, 8 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика», а в районе Гранитного, 0,5 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение одной РСЗО «Град» и четырех 120 мм минометов. В Новогригоровке, 3 км от линии соприкосновения, зафиксировано местонахождение трех танков, а в районе населенного пункта Донское, 24 км от линии соприкосновения, отмечается прибытие 400 человек личного состава 2 отдельного мотопехотного батальона «Горынь», — уточнил Басурин.

Также, 18 августа, оперативное командование ДНР проинформировало, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали офицеры ВС Российской Федерации из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Около 00:30 наблюдатели российской стороны СЦКК, работающие на территории ДНР, в очередной раз попали под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прямого попадания снаряда произошло возгорание складского помещения вблизи наблюдательного пункта», — признал источник.

Он также подчеркнул, что наблюдатели были в срочном порядке эвакуированы в безопасное место. Пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ отдало приказ увеличить интенсивность обстрелов позиций ЛНР, а также начало скрытую подготовку к проведению очередной волны мобилизации. «По нашим данным, командование ВСУ спустило указание на командиров подразделений и частей увеличить интенсивность обстрелов по территории республики в районах ведения разведки диверсионно-разведывательных групп и тем самым обеспечить им прикрытие. В Украине осуществляется подготовка к очередной волне мобилизации. В Харьковской области сотрудники СБУ формируют электронную базу военнообязанных. Делается это для предотвращения выезда за пределы области или за границу с целью уклонения от мобилизации потенциальных призывников. В данный момент сотрудники ведомства формируют списки сотрудников промышленных предприятий», — сказал Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают стягивать в Донбасс бронетехнику и артиллерию. «Наша разведка продолжает фиксировать увеличение численности личного состава, а также вооружения и военной техники вдоль линии соприкосновения. В населенном пункте Станица Луганская зафиксировано прибытие трех грузовых автомобилей «Урал» с личным составом в количестве 60 человек в полной амуниции с вооружением и боеприпасами. Данное подразделение прибыло в связи с обострением конфликта между добровольческими батальонами и ВСУ. В н.п. Новоайдар прибыла автоколонна из восьми грузовых автомобилей с боеприпасами для минометов калибра 120 мм, 82 мм, БМП, танков и АГС», — подчеркнул Марочко.

Он также проинформировал, что сегодня представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и СЦКК работают на месте разрушений в Стаханове, который сегодня ночью подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. Марочко признал, что в результате обстрела пострадавших среди мирного населения не было, повреждения получили объекты инфраструктуры: газопровод низкого давления, линии электропередач, в частном доме посечен фасад здания и выбиты стекла.

В свою очередь, спикер администрации президента по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в Донбассе в результате боевых действий ранены шесть украинских солдат, трое — погибли.

По его словам, в Донбассе наблюдается обострение военной обстановки, в частности ВС ДНР и ЛНР почти вдвое увеличили интенсивность обстрелов — до 96 случаев нарушения режима тишины против 52 сутками ранее. При этом противник применяет тяжелую артиллерию на всех направлениях (выпущено более 500 минометных мин и более 300 артснарядов). «Последний раз подобная интенсивность вражеских обстрелов и использование тяжелого вооружения противником наблюдались год назад, а также в августе», — сказал Мотузяник.Он сообщил, что в Попасной (Луганщина) украинские войска подверглись мощным артиллерийским и минометным обстрелам. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 4четыре артиллерийских и три с использованием минометов», — уточнил Мотузяник.Полковник отметил, что в Авдеевке и в районе аэропорта Донецка (Донецкое направление) ВС ДНР обстреляли украинские войска из минометов и 122 мм артиллерии.

«На других участках фронта враг активизировался уже под вечер. Так, на Светлодарской дуге, на северных окраинах Горловки и в Новгородском произошли сильные минометные и артиллерийские обстрелы. Также враг привлекал бронетехнику. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 45 вражеских обстрелов, в том числе 34 — из тяжелого вооружения», — сказал Мотузяник.Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР в течение двух часов выпустили 40 артиллерийских снарядов калибра 152 мм вблизи Гранитного. В Марьинском районе (участок фронта Красногоровка-Марьинка) также состоялся ряд минометных обстрелов.

В то же время пресс-службы Главного управления Нацполиции в Донецкой и Луганской областях сообщили, что ВС ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате обстрела минометная мина попала в Свято-Михайловский храм. Были посечены колокола. Никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. При этом в пгт. Станица Луганская (Луганщина) под обстрел ВС ЛНР попала ООШ № 1 (повреждены стеклопакеты, мебель и стены в трех классах). При этом войска ЛНР дважды открывали огонь со стороны памятника князю Игорю из ДШК, АГС-17 и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа мэрия Донецка подтвердила факты обстрелов поселка Трудовское и разрушение трех домов. «В ночь на 18 августа обстрелу со стороны ВСУ подвергся пос. Трудовское Петровскогорайона. Прямые попадания снарядов зафиксированы по ул. Луговского (один дом), ул. Максимильяновская (два дома). По имеющейся информации пострадавших и жертв нет», — говорится в сообщении.