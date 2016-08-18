Брюссель, 18 августа, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при военном блоке НАТО Андрей Грушко заявил, что наращивание российской военной группировки в Крыму не направлено против Североатлантического альянса или кого-либо ещё. Слова Грушко приводят сегодня, 18 августа, «Вести».

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Напомним, ранее сегодня пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в начале августа этого года, вооруженная группировка ВС РФ в Крыму получила на вооружение зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф».

Грушко отметил, что НАТО намеренно запугивает общественное мнение усилением российской группировки в Крыму. Постпред напомнил, что в Крыму всегда исторически был серьезный российский военный компонент.

Он уточнил, что помимо морского компонента, там всегда был наземный военный компонент, воздушный, а также противокорабельные системы и потенциал ПВО. То, что в Крым поступают новые образцы российской военной техники — это на самом деле далеко не новость для стран НАТО

Кроме того, России приходится учитывать геополитические изменения у своих границ, что также влияет на военный потенциал, который необходимо держать в Крыму, отметил Грушко. Постпред указал, что усиление восточного фланга НАТО, о котором участники альянса говорили на саммитах в Уэльсе и Варшаве, обретает вполне конкретные очертания. Он также указал на участившиеся заходы боевых кораблей НАТО в акваторию Черного моря. Россия не может оставить это без внимания.