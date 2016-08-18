Лас-Вегас, США, 18 августа, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Американский легкий палубный штурмовик Douglas A-4 Skyhawk разбился в штате Невада, сообщает NBC.

Cliff Douglas A-4 Skyhawk

По данным телеканала, самолет упал между базой ВВС США Неллис, располагающейся неподалеку от Лас-Вегаса, и шоссе.

Представители базы в настоящий момент расследуют «инцидент с самолетом», которым управлял гражданский пилот, работавший по договору подряда на ВВС США.

Пилот успел катапультироваться до разрушения самолета. Он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Жертв и разрушений на земле нет.

Douglas A-4 Skyhawk — лёгкий палубный штурмовик, созданный в первой половине 1950-х годов компанией Douglas Aircraft. Серийно производился до 1979 года. Широко применялся в ходе войны США против Вьетнама, арабо-израильских войнах и других вооружённых конфликтах ХХ века. Окончательно снят с вооружения ВВС США в 1994 году.