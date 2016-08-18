Челябинск, 18 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Новый праздник «День героев Танкограда» учрежден в Челябинской области на прошедшем сегодня, 18 августа, заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кировский завод. 1941

Дату праздника депутаты увязали с началом эвакуации танкового производства из Ленинграда, которая началась 6 октября 1941 года. В тот же день Челябинский тракторный завод имени Сталина был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности.

Первое празднование пройдет уже в 2016 году. В пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области отметили, что цель установки памятной даты в сохранении исторического наследия и увековечении памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период при восстановлении разрушенного народного хозяйства.

Напомним, в годы войны в Челябинске было произведено для фронта 18 тысяч тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок. Было развернуто масштабное производство танковых моторов, выпущено — 48,5 тысяч. В Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных предприятий, 35 крупных предприятий было построено. Около миллиона южноуральцев ушло на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них почти каждый четвертый не вернулся с поля битвы.