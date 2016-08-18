Москва, 18 августа, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление президента Украины Петра Порошенко о возможной мобилизации в случае «полномасштабного вторжения» России». Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 18 августа, официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

Ранее сегодня Порошенко заявил, что вероятность эскалации конфликта в Донбассе и возможность полномасштабного вторжения российских войск на Украину, сохраняется. «Полномасштабного российского вторжения по всем азимутам мы абсолютно не исключаем», — подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы дать отпор врагу как на востоке, так и на Перекопском перешейке.

МИД РФ крайне удивлен таким заявлением Порошенко. По словам Захаровой на Смоленской площади даже не понимают, о чем собственно говорит украинский президент.

«О каком полномасштабном вторжении и каком вообще вторжении идет речь. То есть, это сложно понять, о чем он в принципе говорит. Вот и все», — подчеркнула Захарова.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума о самоопределении. Украина до сих пор считает Крым своей территорией. После начала конфликта в Донбассе Киев постоянно твердит о некой «российской агрессии». Якобы российские войска вторглись на Украину и ведут боевые действия против ВСУ в Донбассе.

Никаких реальных подтверждений этому украинские власти предъявить не могут. Более того, Украина официально не находится в состоянии войны с Россией и разговоры об агрессии явно неуместны.

Российская угроза нужна захватившей на Украине власть клике для того, чтобы как-то удерживать расползающуюся страну. С каждым месяцем это становится все труднее.