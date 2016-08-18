Москва, 18 августа, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В реализации сноса пятиэтажек в Москве есть проблемы, которые нужно решать изменениями в жилищном кодексе, заявил на пресс-конференции 18 августа руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что на сегодняшний момент программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 93%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Сатель. Комсомольцы — строители Москвы. Лепщики (фрагмент). 1949

«В 2016 году снесено 1617 домов из 1722. Оставшиеся 105 пятиэтажек делятся по программе между городом и инвестором: 69 — за счет средств города, 36 — за счет средств инвесторов. Программа сноса должна завершится в 2017 году», — сообщил чиновник.

По словам Левкина, программа сноса ветхого жилья уже завершена в Центральном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском административных округах.

«В наших планах завершить снос в Северном, Юго-Западном, Восточном и Северо-Западном округах. Наибольший объем остаточного сноса в Западном административном округе — 47 домов», — уточнил он.

При этом чиновник признал, что некоторые нерешенные проблемы замедляют процесс сноса домов.

«Во-первых, не каждый квартал экономически выгоден инвестору. Когда экономика инвестора не складывается, нужно внести изменения в закон, чтобы город тоже мог участвовать в реновации квартала. Можно было бы забрать часть дорожной, либо транспортной, либо социальной инфраструктуры на бюджет города», — пояснил Левкин, подчеркнув, что пока федеральный закон предполагает реновацию жилых территорий только с участием инвестора.

Также, глава департамента сообщил, что ускорить процесс сноса не позволяют сами жители домов — закона о принудительном выселении нет. «Появляется 2−3 семьи, которые не хотят переезжать. Получается, переехали 80 семей, остались две-три, с которыми мы сначала пытаемся договориться, потом начинаем судиться ‑ и на это уходит полгода минимум. На это время смещается возможность снести пятиэтажку и на ее месте построить следующий дом. Таким образом, квартал, который мы выстроили бы в программе за 7 лет, останавливается по одному дому на полгода, по второму дому еще на полгода и так далее», — отметил Левкин.

По мнению чиновника, в таких случаях нужно проводить голосование: если 2/3 жителей согласны на переселение, то остальные по принципу демократии должны тоже переселяться.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы уже не в первый раз обещают в краткие сроки избавиться от ветхого жилья. По оценкам специалистов, без помощи городского бюджета эту проблему не решить. Иначе программа сноса пятиэтажек в Москве затянется до 2018 года.