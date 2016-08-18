Мурманск, 18 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации должны находиться в полной боевой готовности — для сохранения мира и безопасности граждан. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая перед личным составом Северного флота в рамках своего визита в Мурманскую область, заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Наталья Линкевич

«Я с особым чувством вступил на землю, отмеченную великими подвигами наших воинов в Великой Отечественной войне, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — С особым чувством посещаю Североморск — столицу Северного флота. Северный флот является важной составляющей нашего оборонного щита. Север России — это та территория, с которой мы во многом связываем будущее. Помимо того, что это богатая земля, она ещё очень важна и с точки зрения обеспечения обороны России, и с точки зрения развития экономики, и транспорта».

Как подчеркнул патриарх, служба военных в мирное время имеет огромное значение для всей страны."Ваше мирное пребывание на этих берегах обеспечивает реальный мир и безопасность для нашего народа, — объяснил глава РПЦ. — Для того, чтоб было так и в мирное время, наши вооружённые силы должны находиться в полной боевой готовности. И не только технически, не только с точки зрения владения военным мастерством. Защитники Отечества должны быть людьми, сильными духом».

Также патриарх напомнил собравшимся об уроках истории и о том, чем чревата потеря национального самосознания.

«Мы знаем, что в нашей истории был трагический период, когда без единого выстрела и без единой выпущенной ракеты распалась великая страна, — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — При всём том, что уровень обороноспособности был очень высоким. Мы никогда не должны повторить ничего подобного. А такие трагедии происходят об беспамятства, от некоей полной потери ориентации в историческом пространстве, от потери национального самосознания, от падения и разрушения веры и нравственных принципов. Вот почему состояние духа военнослужащих является непременным залогом сохранения мира для нашей страны. А поскольку страна является ядерной державой, то и для мира во всём мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманской области начался двухдневный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как ранее отметил руководитель пресс-службы Патриарха священник Александр Волков, «в этой поездке, как не часто бывает, отразится своими гранями всё служение Русской Церкви».