Великий Новгород, 18 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Новгородской области создадут Центр репродуктивного здоровья, который будет заниматься здоровьем не только женщин, но и мужчин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о создании такого центра с филиалами в районах области по итогам заседания правительства региона заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Кристоффер Вильхельм Эккерсберг. Сидящий мужчина

На заседании областного правительства перед чиновниками выступил с докладом «О концепции репродуктивного здоровья и активного социального долголетия» директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, профессор Олег Аполихин.

Он заявил о необходимости целенаправленных мероприятий по обеспечению мужского репродуктивного здоровья. «За последние 30 лет младенческая смертность в России снизилась в 3 раза, материнская смертность с 1990 года снизилась в 4,2 раза. Для женщин в России работает разветвлённая сеть лечебных учреждений акушерско-гинекологического профиля. Выделена особая медицинская специальность «врач акушер-гинеколог», которая занимается исключительно вопросами женской репродукции. Между тем известно, что причиной большинства женских репродуктивных проблем является мужчина», — подчеркнул профессор.

По его словам, каждая шестая женщина делает аборт только потому, что её партнер не хочет ребенка. Он также отметил, что здоровье мужчины (отсутствие или наличие ряда инфекционных заболеваний) напрямую влияет на вынашиваемость беременности. «Но, если женщина проходит определённое обследование при постановке на учёт в женскую консультацию, то её муж, как правило, никак не обследуется», — подчеркнул Аполихин.

По мнению профессора, необходим системный подход к андрологии как к специальности и к здоровью мужчин. По итогам выступления Олега Аполихина департаменту здравоохранения региона поручено разработать план мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья и активного социального долголетия в Новгородской области.

По данным пресс-центра правительства региона, сейчас в Великом Новгороде на базе женской консультации №2 областного роддома функционирует городской молодёжный медицинский центр, который создан с целью улучшения репродуктивного здоровья девушек-подростков, а на базе областной консультативной поликлиники с 2011 года функционирует кабинет уродинамических исследований, в 2012 году открыт «кабинет мужского здоровья».

Между тем, как признают специалисты и власти, принимаемых мер для улучшения демографической ситуации в регионе недостаточно. «Мы гордимся тем, что в Новгородской области на протяжении последних трех лет серьезно поднялась рождаемость, снизилась смертность. Но при всем этом область каждый год теряет от 3 до 5 тысяч человек», — пояснил вице-губернатор Новгородской области Александр Смирнов.

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Отметим, что в настоящее время население Новгородской области составляет менее 620 тысяч человек, хотя ещё несколько лет назад превышало 750 тысячи человек. По данным Новгородстата, ежедневно регион теряет 11 тыс. жителей и, по прогнозам ведомства, к 2031 году потеряет ещё практически 100 тысяч человек.